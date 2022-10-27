الرئيس العراقي: حريصون على تعزيز العلاقات مع الكويت 

(كونا) – أعرب الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد اليوم الخميس عن حرص بلاده على تعزيز العلاقات الثنائية مع الكويت على أسس الاحترام المتبادل وبما يخدم المصالح المشتركة بين الشعبين الشقيقين.

وذكرت الرئاسة العراقية في بيان أن ذلك جاء في أثناء استقبال الرئيس العراقي سفير دولة الكويت طارق الفرج في قصر السلام ببغداد.

وأشار البيان إلى أن رشيد حمل السفير الفرج عميق شكره وتقديره لسمو أمير البلاد الشيخ نواف الاحمد وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الاحمد.

بدوره قال السفير الفرج لـ«كونا» إنه نقل في أثناء اللقاء تحيات سمو أمير البلاد وسمو ولي العهد وتبريكاتهما للرئيس رشيد بتوليه منصبه رئيسا للعراق .

وأشار الى انه أعرب للرئيس العراقي عن حرص الكويت على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين بما ينسجم وتطلعات حكومتي البلدين وشعبيهما الشقيقين.