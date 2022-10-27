السابع والعشرون من أكتوبر في ذاكرة تاريخ الكويت

(كونا) – السابع والعشرون من أكتوبر..

1918 – وفاة نحو أربعة آلاف شخص اثر تعرض الكويت لوباء (الانفلونزا) الذي دخل كل بيت تقريبا وظل الوباء حتى شهر ديسمبر من العام نفسه وأطلق الكويتيون على هذه السنة اسم (سنة الرحمة).

1962 – افتتاح معهد التمريض تحت إدارة وزارة الصحة وإشراف وزارة التربية ويهدف الى إعادة تأهيل ممرضين فنيين قادرين على القيام بالاعمال التمريضية الأساسية الشاملة.

1993 – الكويت تفقد ثلاثة من أبنائها الضباط الطيارين الذين استشهدوا في حادث تصادم مروحيتين وقع أمام نادي الضباط على شاطئ الخليج العربي خلال عرض عسكري جوي أقيم احتفالا بزيارة أسر ضحايا حرب التحرير البريطانيين للكويت وهم النقيب طيار خالد الخلف والملازم طيار فرج الدبوس والملازم أول طيار جمال بوقريص.

1997 – بدء أعمال ملتقى (ابن لعبون) الذي أقامته مؤسسة جائزة عبدالعزيز البابطين للابداع بحضور كبار شعراء الشعر النبطي في الخليج والعالم العربي.

1998 – نادي كاظمة يتوج بطلا بأول بطولة آسيوية لأندية أبطال الدوري بكرة اليد التي أقيمت في العاصمة الأردنية عمان بعد تغلبه على فريق زوبهان الإيراني بنتيجة (29/25).

2014 – فريق طبي في مركز الدبوس لامراض القلب التابع لمستشفى العدان يجري أول عملية ناجحة على مستوى الكويت لزراعة القلب الصناعي.

2017 – رئيس الاتحادين العربي والكويتي للتنس الشيخ أحمد جابر العبدالله الصباح يفوز بالتزكية برئاسة الدورة الجديدة للاتحاد العربي للتنس ومدتها أربع سنوات.

2021 – الصندوق الكويتي للتنمية يوقع اتفاقية منحة مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية بقيمة 4 ملايين دينار لتمويل مشروع التكيف والصمود للعواصف الرملية. 2021 – المنظمة الدولية للحماية المدنية تمنح رئيس قوة الإطفاء العام الفريق خالد المكراد وسام المنظمة بدرجة (الآمر الدولي) تقديرا لجهود الكويت في دعم الدول والشعوب في الأزمات والطوارىء وحماية الارواح والممتلكات والبيئة.