محليات

اللجنة الفنية: مستعدون لموسم الأمطار الجديد

منذ ساعتين
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كشفت مصادر مطلعة أن اللجنة الفنية المختصة بمتابعة الاستعدادات لموسم الأمطار التي تضم في عضويتها ممثلين لنحو 12 جهة حكومية، ناقشت جهوزية مختلف الجهات واطمأنت على آلية التنسيق بينها استعداداً لأمطار العام الحالي.

وأشارت إلى أن اللجنة عقدت خلال الشهرين الماضيين العديد من الاجتماعات لتنسيق الجهود بين الجهات المختلفة، وفي مقدمتها «هيئة الطرق» و«الكهرباء» و«الداخلية» والحرس الوطني.

وذكرت أن «الأشغال» تواصل بدورها الاستعداد لموسم الأمطار، إذ من المقرر أن تنتهي عملية تنظيف الجاليات والمناهيل التي انطلقت في يونيو الماضي مع نهاية أكتوبر الجاري وفق الخطط الموضوعة سلفاً، مستدركة بأن الوزارة تظل في حالة استنفار طوال أشهر الشتاء للتعامل مع أي طارئ.

وذكرت أن الوزارة فعّلت مؤخراً خطط الطوارئ الخاصة بها التي تتضمن رفع جهوزية القطاعات المعنية كافة، وتوفير كل ما تحتاجه من طاقات بشرية وإمكانات وآليات خلال فترة الأمطار المقبلة.

منذ ساعتين
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صورة studiopress

studiopress

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