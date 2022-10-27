«المركزي» المصري يرفع أسعار الفائدة الرئيسية 200 نقطة أساس

أعلنت لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المركزي المصري في اجتماعها الاستثنائي رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 13.25% و14.25% و13.75% على التوالي، في حين تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 13.75%.

وقال البنك إن الزيادة في الأسعار العالمية والمحلية، قد تدفع معدل التضخم العام إلى الارتفاع أكثر من النسبة التي يستهدفها والبالغة 7%، في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022.

وأكدت اللجنة على أن الهدف من رفع أسعار العائد هو احتواء الضغوط التضخمية الناجمة عن جانب الطلب وارتفاع معدل نمو السيولة المحلية والتوقعات التضخمية والآثار الثانوية لصدمات العرض.