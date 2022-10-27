محليات

النيابة تعلن عن مزاد علني لبيع عقارات الرجعان وزوجته

منذ ساعتين
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أعلنت النيابة العامة بصفتها المشرفة على تنفيذ الأحكام الجزائية، وبعد استكمالها الإجراءات القانونية اللازمة عن تنظيم مزاد عقاري علني بواسطة شركة الإنماء العقارية في الساعة السادسة والنصف من مساء يومي 22 – 23 نوفمبر 2022 في فندق الفورسيزونز تنفيذا للحكم الصادر في القضية رقم 1499/ 2008 حصر نيابة الأموال العامة ضد المحكوم عليهما فهد مزيد الرجعان ومنى محمد الوزان، لبيع عدد 42 عقارا تمهيداً لاسترداد الأموال العامة.
وأهابت بالراغبين في المشاركة بالمزاد أو الاستفسار مراجعة المكتب الرئيسي لشركة الإنماء العقارية خلال أوقات العمل الرسمية اعتباراً من يوم 30 أكتوبر 2022 في مقرها الكائن في منطقة المرقاب، شارع عبدالله المبارك، برج الإنماء، الدور السادس.

منذ ساعتين
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صورة studiopress

studiopress

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