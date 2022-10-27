بوتين: ولي العهد السعودي يدعم التوازن في أسواق النفط

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، إنه يدعم انضمام السعودية لتجمع بريكس، مشيراً إلى أن بلاده ستطور العلاقات مع الرياض.

وأضاف أمام الجلسة العامة بمنتدى «فالداي» للحوار في موسكو، أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، يدعم التوازن في أسواق النفط، معتبراً أن سعر النفط ليس مرتفعاً للغاية، وأن الاستقرار مهم لأسواق النفط.

وأشار بوتين إلى أن السعودية تنطلق من مصالحها الوطنية، مضيفاً أن موقف الرياض بشأن النفط متوازن تماماً، داعياً الغرب إلى بدء الحديث عن مستقبل متساوٍ، وكلما سرّع ذلك كان أفضل.