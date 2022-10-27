بوقماز: ترشيد استخدام الطاقة والاستفادة من «المتجددة»

ترأست وزير الأشغال العامة وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة د.أماني بوقماز، اليوم الخميس، الاجتماع الأول للجنة العليا للطاقة بحضور ممثلي مؤسسة البترول الكويتية، الهيئة العامة للصناعة، المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، معهد الكويت للأبحاث العلمية ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي.

واستعرضت بوقماز خلال الاجتماع أهمية ترشيد الطاقة، والاستفادة من الطاقة المتجددة وأثرها الإيجابي في خفض النفقات والحفاظ على البيئة.

وأوضحت أن اللجنة مكلفة بوضع الأهداف الاستيراتيجية لترشيد استخدام الطاقة والاستفادة من الطاقة المتجددة وصياغة السياسات والبرامج التنفيذية لتحقيق تلك الأهداف.

وشددت على ضرورة إشراك كافة الجهات الحكومية ذات الصلة فى أعمال هذه اللجنة لما يشكلة العمل الجماعي من تعظيم المنافع المرجوة من مشاريع ترشيد استهلاك الطاقة والاستفادة من الطاقة المتجددة.