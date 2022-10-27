تركيا تستقبل 40 مليون زائر.. خلال 9 أشهر

(كونا) – أعلنت تركيا اليوم الخميس أنها استقبلت 40 مليونا و246 ألفا و899 زائرا خلال الأشهر الـ9 الأولى من العام الجاري.

وبحسب بيانات وزارة السياحة التركية فإن إجمالي العائدات السياحية خلال الفترة بين يناير وسبتمبر الماضيين، بلغ 35 مليارا و28 مليونا و540 ألف دولار.

وأشارت بيانات الوزارة إلى أن عدد السياح الأجانب ممن زاروا تركيا خلال الفترة المذكورة بلغ 34 مليونا و810 آلاف و273 سائحا يضاف إليهم خمسة ملايين و436 ألفا و626 مواطنا مقيما في الخارج زاروا بلادهم.

وأضافت الوزارة أنه خلال الأشهر الـ9 الأولى من 2022 حققت أعداد السياح الأجانب القادمين إلى تركيا نموا بنسبة 96.97 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي فيما حققت العائدات السياحية نموا بنسبة 1.27 بالمئة خلال هذه الفترة.

وعلى صعيد الجنسيات الأكثر زيارة لتركيا تصدر الألمان المركز الأول بأربعة ملايين و527 ألفا و853 زائرا تلاهم الروس بثلاثة ملايين و864 ألفا و898 زائرا ثم البريطانيين بمليونين و817 ألفا و217 زائرا.