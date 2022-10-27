سمو الأمير يهنئ خادم الحرمين بالذكرى الثامنة لتوليه مقاليد الحكم

(كونا) – بعث صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية، أعرب فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة الذكرى الثامنة لتوليه مقاليد الحكم.

وأشاد سموه بما تشهده المملكة العربية السعودية في عهده الميمون من إنجازات تنموية وحضارية بارزة شملت مختلف المجالات، معبراً سموه في الوقت ذاته عن بالغ الثناء على الأواصر الأخوية والتاريخية التي ترتكز عليها العلاقات الوطيدة بين البلدين الشقيقين والأسرتين الكريمتين، ومؤكداً بهذا الصدد على التطلع الدائم والمشترك لتعزيز هذه العلاقات في مختلف المجالات.

سائلا سموه المولى جل وعلا أن يديم على أخيه خادم الحرمين الشريفين موفور الصحة والعافية لمواصلة قيادة مسيرة الخير والنماء في البلد الشقيق وخدمة قضايا الأمتين العربية والإسلامية وأن يحقق للمملكة العربية السعودية الشقيقة وشعبها الكريم المزيد من التقدم والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة وبمؤازرة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية.