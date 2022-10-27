تفاعلاً مع تقرير «» حول معاناة المكفوفين في غرب عبدالله المبارك..

عضو المجلس البلدي فهد العبدالجادر: أزمة الكلاب الضالة تقع على عاتق هيئة الزراعة

• يُفترض على السكنية توفير كافة الخدمات والمرافق للمواطنين قبل تسليم المناطق الجديدة

• على الجهات المعنية تشكيل لجان مشتركة لمعرفة المشكلات التي تواجه المواطنين والعمل على حلها

تفاعلاً مع تقرير شبكة «» الإعلامية حول معاناة المكفوفين في منطقة غرب عبدالله المبارك من عدم توفر الخدمات والكلاب الضّالة ، أكد عضو المجلس البلدي فهد العبدالجادر متابعة ما جاء في التقرير ، قبل أن يتواصل مع الجهات المسؤولة لمحاولة حل تلك المعوقات في أسرع وقت .

وأوضح العبدالجادر في تصريح خاص لـ«» أن مشكلة الكلاب الضالة في شوارع منطقة غرب عبدالله المبارك تقع على عاتق هيئة الزراعة ، باعتبارها الجهة المسؤولة عن هذا الملف ، مبيناً أن الهيئة رفضت مقترحاً من المجلس البلدي في السابق لتخصيص مراكز لإيواء الكلاب الضالة ، بداعي عدم توفر مخصصات مالية لتشغيل تلك المراكز، مؤكداً في الوقت ذاته أن هيئة الزراعة لا تخضع للمجلس البلدي .

وعن عدم توافر الخدمات ، أشار العبدالجادر إلى أن الأمر لا يحتاج إلى طلبات وتخصيص من المجلس البلدي ، حيث أنه من المفترض أن تقوم المؤسسة العامة للرعاية السكنية بتوفير الخدمات والمرافق الأساسية في المناطق السكنية مثل المخفر ومركز الاطفاء والمستشفى والمدرسة وغيرها ، داعياً إلى ضرورة العمل على توفير تلك الخدمات قبل تسليم المناطق السكنية حرصاً على أمن وسلامة المواطنين وتوفير الخدمات الأساسية لهم .

وأكد أن المشكلات المعروضة في التقرير ليست من اختصاصات المجلس البلدي ، داعياً الجهات المعنية إلى تشكيل لجان مشتركة من عدة جهات لمعرفة المشكلات التي تواجه المواطنين لاسيما في المناطق الحديثة والعمل على حلها بأسرع وقت ممكن .

واختتم العبد الجارد بالتأكيد على أن الكويت دولة صغيرة في حجمها ، كبيرة في مواردها المالية والبشرية ، ما يوجب حل مثل هذه المكشلات بالطرق القانونية السليمة وتفادي حدوثها مرة أخرى في المستقبل .