«هيئة الاستثمار»: نولي اهتماماً كبيراً لمؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار بالرياض

(كونا) – أكد العضو المنتدب في الهيئة العامة للاستثمار بدولة الكويت غانم الغنيمان اليوم الخميس ان الهيئة تولي اهتماما كبيرا لمؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار المقام حاليا في الرياض.

وقال الغنيمان على هامش المبادرة إنها تعد أكبر المبادرات الاقتصادية في العالم وتناقش الاستثمار العالمي كما أنها تعد فرصة للالتقاء برؤساء الشركات العالمية.

وأضاف الغنيمان أن الهيئة تجتمع من خلال المؤتمر مع أكبر الكيانات الاستثمارية والتي تربطها علاقات قوية تشمل استعراض فرص الاستثمار ومناقشة البيئات الاقتصادية المختلفة.

وذكر الغنيمان أن مشاركة الهيئة في هذا المؤتمر تأتي للاطلاع على التحديات التي يطرحها النظام العالمي الجديد وعلى رأسها القضايا المرتبطة بالاقتصاد العالمي وانعكاسات ذلك على خريطة الاستثمار العالمي وكذلك القضايا المرتبطة بالطاقة ومصادر تمويلها.

وكانت النسخة السادسة لمبادرة مستقبل الاستثمار انطلقت الثلاثاء الماضي وتختتم أعمالها اليوم الخميس بحضور 6000 مشارك فيما بلغ عدد المتحدثين 500 متحدث في جلساتها التي يبلغ عددها 180 جلسة وتعقد بشكل متزامن إضافة إلى 30 ورشة عمل وأربع قمم مصغرة موزعة على مدى الأيام الثلاثة لمناقشة مواضيع مهمة من بينها موازنة النجاح مع الاستدامة والصعود الجيواقتصادي والمساواة في عالم غير متساو وما يواجه قادة العالم في محاولتهم لإعادة العالم لما كان عليه قبل جائحة (كورونا) وما يواجهه من تحديات مستعصية وغير متوقعة.