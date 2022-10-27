وزير الخارجية الأمريكي يهنئ الشيخ سالم الصباح بتعيينه وزيراً للخارجية

(كونا) – تلقى وزير الخارجية الشيخ سالم الصباح اليوم الخميس اتصالا هاتفيا من وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية أنتوني بلينكن حيث قدم التهنئة له بمناسبة تعيينه وزيراً للخارجية معربا عن صادق تمنياته بالتوفيق والنجاح في تولي مهام عمله وللعلاقات التاريخية بين البلدين الصديقين المزيد من التطور والازدهار.

وأعرب الوزيران خلال المكالمة عن تطلعهما للمزيد من التواصل والتنسيق المشترك حيال القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين الصديقين مستذكرين المحطات التاريخية للعلاقات المتينة التي تربط الكويت والولايات المتحدة الأمريكية مؤكدين على عمق هذه العلاقات وتميزها والالتزام المشترك بتعزيز الاستقرار والأمن في المنطقة وتطلعهما إلى عقود قادمة من الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الصديقين.

كما تناول الاتصال مجمل العلاقات الثنائية الوثيقة التي تربط البلدين الصديقين وآخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية.