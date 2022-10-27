وزير الشؤون تلغي انتخابات جمعية النسيم التعاونية

أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية، أنه تم إلغاء انتخابات جمعية النسيم التعاونية، وذلك بسبب عدم التزام البعض بالنظام المعمول به مما أثار الفوضى والتزاحم.

واكدت الوزارة أن قرار الإلغاء يأتي حرصا منها على سلامة المقترعين من جهة وضمان نزاهة العملية الانتخابية من جهة أخرى.

واصدرت وزير الشؤون الاجتماعية مي البغلي ومن خلال متابعتها المباشرة تعليماتها الفورية للمعنيين بالوزارة لرفع تقرير عاجل للوقوف على اسباب الغاء الانتخابات التي أدت إلى ذلك، لاتخاذ الاجراءات المناسبة بهذا الشأن وليتم تحديد موعد لاحق لاجراء الانتخابات.