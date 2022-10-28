مجلس الأمة

أبرز الأعمال المدرجة على جدول جلسة مجلس الأمة المقبلة 

منذ 3 ساعات
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وجّه رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون، الدعوة لحضور جلسة المجلس العادية العلنية، التي ستعقد يومي الثلاثاء والأربعاء 1و2 من نوفمبر المقبل في الساعة التاسعة صباحاً.
وتضمن جدول الأعمال المدرجة على جدول جلسة مجلس الأمة المقبلة، عدة اقتراحات ومشاريع بقوانين، أبرزها «إحالة الخطاب الأميري إلى لجنة إعداد مشروع الجواب على الخطاب، وطلب تشكيل لجنة تحقيق في توزيع القسائم الصناعية، ومناقشة عدد من المشاريع بشأن بعض الميزانيات والحساب الختامي».
كما تضمن «تعديل بعض أحكام القانون 12 لسنة 1963 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، ومشروع قانون بالموافقة على اتفاقية تعاون في التدريب العسكري بين الكويت وتركيا، ومشروع قانون بالموافقة على مذكرة تفاهم بين الكويت وتركيا في مجال الاستخبارات، ومشروع قانون بالموافقة على مذكرة تفاهم بين الكويت ومصر في المجال الأمني».
ويشمل جدول الأعمال «مناقشة اقتراح بإحالة طلب تفسير المواد «87 و90 و104 و106» للمحكمة الدستورية، ومناقشة اقتراح بقرار بشأن تكويت كافة وظائف مجلس الأمة، وتكليف ديوان المحاسبة بالتحقيق فيما يثار من شبهة التجاوزات المتعلقة بصفقة اليوروفايتر، والحالة المالية لمشاريع مؤسسة الرعاية السكنية للسنة المالية 2020/2019».

منذ 3 ساعات
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صورة studiopress

studiopress

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