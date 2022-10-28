أصول «الاستثمارات» السعودي تتخطى 675.7 مليار دولار في 2021

عظّم صندوق الاستثمارات العامة السعودي إجمالي أصوله لتتخطى 2.5 تريليون ريال «675.7 مليار دولار» في 2021، بزيادة نسبتها 23% عن العام السابق، معززاً مكانته بين الصناديق السيادية وكبار المستثمرين في العالم.

وفي تقريره السنوي الصادر اليوم الخميس، بلغت أرباح الصندوق 85.7 مليار ريال، ويؤدي الصندوق دوراً استراتيجياً حيوياً ضمن رؤية المملكة 2030 الهادفة إلى إحداث تحوّل اقتصادي وتغيير إيجابي مستدام في السعودية، وعمل على ضخ مليارات الدولارات في أسواق الأسهم والأصول على مستوى العالم، وبنهاية العام الفائت تمكّن من زيادة أصوله تحت الإدارة بنسبة 20% إلى 1.98 تريليون ريال، بحيث أصبح أحد أكبر صناديق الثروة السيادية حول العالم وفق هذا المعيار.

ويخطط صندوق الاستثمارات العامة أيضاً لاستثمار 150 مليار دولار محلياً بشكل سنوي حتى عام 2025 والمساعدة في تمويل المشاريع الطموحة.