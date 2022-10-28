أميركا تنشر نسخة متطورة من قنبلتها النووية في قواعد «الناتو»

كشفت مصادر مطلعة لصحيفة «بوليتكو» الأمريكية، عن برقية أمريكية سرّية، تفيد بأن الولايات المتحدة نشرت نسخة متطورة من قنبلتها النووية الأساسية «B61-12» في قواعد حلف شمال الأطلسي «الناتو».

وذكرت الصحيفة، أن المسؤولين الأميركيين أبلغوا حلفاءهم في الناتو خلال اجتماع مغلق في بروكسل، عن تقديم موعد وصول قنبلة الجاذبية «B61-12» المطورة، ليصبح في ديسمبر المقبل، بعد أن كان من المقرر طرحها في الربيع المقبل.

وأشارت البرقية، إلى ضرورة تقديم ملخص لصناع القرار لما تمت مناقشته بين وزراء الدفاع خلال قمة بروكسل.

وأضافت أن 15 دولة من أعضاء الحلف أعربت عن مخاوفها من إمكانية رضوخ بعض الدول لتهديدات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين النووية.

وبحسب «بوليتكو»، فإن الرسالة من وراء نشر الدفعة الأولى من القنابل الأمريكية في ديسمبر، قد تكون وسيلة لطمأنة حلفائها الأوروبيين الذين يشعرون بالخطر القادم من موسكو.

وقد أثارت البرقية وما جاء فيها من معلومات خطيرة قلق الكثير من الخبراء والمراقبين، الذين أعربوا عن خشيتهم من إمكانية تصاعد الأوضاع بشكل خطير.