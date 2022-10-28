افتتاح مركز موضي السلطان الصحي بمدينة «مأرب» اليمنية.. بتمويل كويتي

(كونا) – افتتح وكيل محافظة «مأرب» اليمنية عبدربه مفتاح اليوم الخميس مركز موضي السلطان الصحي بحي «الروضة» بمدينة «مأرب» باشراف جمعية الرحمة العالمية بدولة الكويت ضمن حملة «الكويت بجانبكم» المستمرة للعام الثامن على التوالي.

وأشاد الوكيل مفتاح في تصريح صحفي خلال الافتتاح «بالانشطة الإنسانية والتنموية للأشقاء في دولة الكويت التي تتميز باستمرار آثارها الاجتماعية والاقتصادية والإنسانية والتنموية للأجيال في المستقبل».

وأوضح المسؤول اليمني أن هذا المشروع الإنساني الهام سيساهم بشكل كبير في تعزيز قدرات القطاع الصحي في المحافظة.

من جانبه استعرض مدير مكتب مؤسسة التواصل للتنمية الإنسانية في مأرب المنفذة للمشروع عبدالله أحمد إلى شرح عن أقسام المركز الذي يضم عيادات نساء وولادة وأطفال وطوارئ عامة وعيادات رعاية صحة أولية إلى جانب مختبر وصيدلية خارجية.

وفي سياق متصل تفقد الوكيل مفتاح سير العمل في تنفيذ الأعمال الإنشائية الجارية في مستشفى الأمومة والطفولة بتمويل من جمعية الشيخ عبدالله النوري بدولة الكويت كما اطلع على مركز التدريب والتأهيل للأيتام قيد الإنشاء بتمويل من الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية بدولة الكويت.