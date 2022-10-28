«الأرصاد»: طقس اليوم حار ورطب نهاراً.. معتدل ليلاً

توقعت إدارة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الخميس طقس حار ورطب نسبياً على المناطق الساحلية وغائم جزئياً، خلال ساعات النهار، والرياح جنوبية شرقية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 – 30 كم/ساعة.

أما ليلاً، الطقس معتدل وغائم جزئياً إلى غائم ورطب نسبياً على المناطق الساحلية، والرياح جنوبية شرقية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 – 28 كم/ساعة، مع فرصة لأمطار خفيفة متفرقة وفرصة لتكوّن الضباب الخفيف.

وقالت «الأرصاد» إن حالة البحر خلال النهار خفيف إلى معتدل الموج بارتفاع 1 – 4 أقدام. وليلاً، خفيف إلى معتدل الموج بارتفاع 1 – 4 أقدام.

وأضافت أن درجات الحرارة المتوقعة 38 درجة للعظمى، و20 للصغرى.