«الإطفاء»: وقف تسرب مادة قلوية من احدى الشاحنات في جمارك الصليبية

ذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في قوة الإطفاء العام أن فرق الإطفاء تعاملت اليوم الجمعة، مع حادث تسرّب مادة قلوية من احدى الشاحنات في جمارك الصليبية.

وأوضحت الإدارة أن إدارة العمليات المركزية وجّهت فرق الإطفاء من مراكز الاستقلال والمواد الخطرة وتبين عند الوصول الى الموقع وجود عدد 16 جركل من مادة قلوية غير قابلة للاشتعال تستخدم في صناعات مواد التنظيف والتسرب كان محدوداً.

هذا وقامت فرقة المواد الخطرة بالتعامل مع حادث التسرب وتم عزله ومعالجة آثاره وفقا للإجراءات المتبعة في مثل هذه الحالات دون أي إصابات تُذكر.