الثامن والعشرون من أكتوبر في ذاكرة تاريخ الكويت

(كونا) – الثامن والعشرون من أكتوبر..

1956 – الكويت تتبرع بمبلغ ثلاثة ملايين روبية لثورة الجزائر في أول دعم مالي من الوطن العربي.

1969 – افتتاح المحطة الأرضية الأولى للاتصالات عبر الأقمار الصناعية في منطقة (أم العيش) لتعمل مع القمر الصناعي فوق منطقة المحيط الهندي.

1994 – أمير الكويت الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح يقلد الرئيس الأمريكي بيل كلينتون قلادة مبارك الكبير وذلك خلال زيارته للبلاد.

1996 – منتخب الكويت الوطني لكرة القدم يفوز ببطولة الخليج العربي ال13 التي أقيمت في سلطنة عمان ليسترد المنتخب لقبه بعد مرور ستة أعوام.

2000 – الكويت تعلن تبرعها بمبلغ 150 مليون دولار لصندوق الأقصى والانتفاضة الفلسطينية التزاما بتطبيق قرارات القمة العربية الطارئة التي عقدت في القاهرة.

2003 – وكالة الأنباء الكويتية (كونا) تدشن موقعها الجديد على شبكة (الانترنت) متضمنا خدمات جديدة وحديثة في إطار سعيها لمواكبة ثورة المعلومات المتلاحقة ولاسيما في المجال الاعلامي.

2009 – المحكمة الدستورية تحكم ببطلان إعلان انتخاب بادي الدوسري في الدائرة الانتخابية الخامسة وبعدم صحة عضويته بمجلس الأمة وبإعلان فوز خالد العدوة في انتخابات هذه الدائرة.

2011 – وزير التربية ووزير التعليم العالي احمد المليفي يعلن في باريس انشاء مكتب خاص لخدمة الطلبة المتميزين في الخارج اثناء الدراسة وبعد التخرج.

2013 – أمير الكويت الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح يقلد أمير قطر الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني وسام قلادة مبارك الكبير لتوطيد العلاقات الاخوية بين البلدين.

2015 – الجامعة الإسلامية الماليزية تكرم دولة الكويت تقديرا لدورها في تأسيس الجامعة قبل 60 عاما.

2015 – الكويت تقدم عبر الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية منحة بقيمة 30 مليون دولار للمساعدة في استضافة النازحين السوريين والمجتمعات المضيفة لهم في لبنان.

الوفيات: 2008 – الفنان علي المفيدي ينتقل الى رحمة الله تعالى عن عمر ناهز 69 عاما. وكان الراحل أحد أبرز رواد الفن في الكويت ومجال الإخراج الإذاعي وعضو مسرح الخليج العربي منذ عام 1968 وحصل على جائزة الإبداع الإذاعية في مهرجان القاهرة للاذاعة والتلفزيون السادس في عام 2000.