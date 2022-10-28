محليات

الجزائر تُشيد بالتزام الكويت بالمساهمة في إنجاح القمة العربية

منذ ساعتين
0 1 دقيقة واحدة

(كونا) – أشادت وزارة الخارجية الجزائرية اليوم الجمعة، بالتزام الكويت بالمساهمة الفعالة في إنجاح القمة العربية ومشاركتها في الاجتماعات التحضيرية الخاصة بالقمة العربية الـ 31 المقررة يومي الأول والثاني من نوفمبر المقبل بالجزائر تحت شعار «لم الشمل العربي».

وقالت الخارجية الجزائرية في بيان لها إن «الجزائر تحيي التزام دولة الكويت الشقيقة بالمساهمة الفعالة في إنجاح القمة العربية من خلال وصول وزير خارجيتها الشيخ سالم عبد الله الصباح الليلة الماضية ليكون أول وزير خارجية عربي يصل إلى الجزائر».

وأوضح البيان أن «وزير الخارجية الكويتي سيترأس وفد بلاده المشارك غداً السبت في اجتماع وزراء الخارجية التحضيري لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة».

وأضاف البيان أن «وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة سيعقد اليوم جلسة عمل مع نظيره الكويتي من أجل تعزيز التنسيق بين الوفدين لإنجاح الاجتماع الوزاري التحضيري للقمة».

وختم البيان مؤكداً أن «القيادة السياسية في دولة الكويت قد وفت بوعدها حيث التزمت بأن تكون أول الوافدين إلى الجزائر وآخر المغادرين للقمة».

منذ ساعتين
0 1 دقيقة واحدة
صورة studiopress

studiopress

مقالات ذات صلة

وزير الصحة: فرص أكبر لابتعاث الكفاءات الوطنية من الصيادلة

سبتمبر 19, 2022

سمو الأمير يهنئ الفائزين بعضوية مجلس الأمة 2022 

منذ 4 أسابيع

تعاون كويتي – سعودي في مجال تحلية المياه

سبتمبر 12, 2022

«التجارة»: حظر طباعة وتصوير «البراشيم» الدراسية

سبتمبر 13, 2022

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى