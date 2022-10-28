الجزائر تُشيد بالتزام الكويت بالمساهمة في إنجاح القمة العربية

(كونا) – أشادت وزارة الخارجية الجزائرية اليوم الجمعة، بالتزام الكويت بالمساهمة الفعالة في إنجاح القمة العربية ومشاركتها في الاجتماعات التحضيرية الخاصة بالقمة العربية الـ 31 المقررة يومي الأول والثاني من نوفمبر المقبل بالجزائر تحت شعار «لم الشمل العربي».

وقالت الخارجية الجزائرية في بيان لها إن «الجزائر تحيي التزام دولة الكويت الشقيقة بالمساهمة الفعالة في إنجاح القمة العربية من خلال وصول وزير خارجيتها الشيخ سالم عبد الله الصباح الليلة الماضية ليكون أول وزير خارجية عربي يصل إلى الجزائر».

وأوضح البيان أن «وزير الخارجية الكويتي سيترأس وفد بلاده المشارك غداً السبت في اجتماع وزراء الخارجية التحضيري لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة».

وأضاف البيان أن «وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة سيعقد اليوم جلسة عمل مع نظيره الكويتي من أجل تعزيز التنسيق بين الوفدين لإنجاح الاجتماع الوزاري التحضيري للقمة».

وختم البيان مؤكداً أن «القيادة السياسية في دولة الكويت قد وفت بوعدها حيث التزمت بأن تكون أول الوافدين إلى الجزائر وآخر المغادرين للقمة».