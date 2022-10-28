«الشؤون» تعجّل الربط الآلي مع «الخارجية» و«المركزي».. لمراقبة التحويلات

ذكرت مصادر أن وزارة الشؤون الاجتماعية، ممثلة في قطاع التنمية الاجتماعية، تسعى جاهدة إلى التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة ممثلة في وزارة الخارجية والبنك المركزي لانجاز منظومة الربط الآلي الخاصة بالتحويلات المالية الخارجية للجمعيات الخيرية، تطبيقاً لقرارات مجلس الوزراء الصادرة بهذا الشأن، وبناء على التوصية الدولية الموجهة إلى الكويت من قبل مجموعة العمل المالي (فاتف).

وقالت المصادر، وفقاً لجريدة «الجريدة»، إن إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات بالوزارة تعمل على قدم وساق لتسريع إتمام الربط والجهات السالف ذكرها، لما له من أهمية كبرى في احكام الرقابة والمتابعة بصورة واسعة على أموال التحويلات، وتلافياً للملاحظات المسجلة على الوزارة بهذا الشأن من قبل ديوان المحاسبة والمشار إليها في تقريره الصادر أخيراً، مشيرة إلى أن الوزارة تملك حالياً شاشة للاستعلام عبر منظومة العمل الخيري التابعة لـ «الخارجية»، إلى جانب تعاقدها وإحدى الشركات لتنفيذ نظام آلي يسمح لها بمراقبة طلبات الجمعيات كافة والتحكم بها، والربط مع «الخارجية» بالمرحلة المقبلة عبر نظام (API).