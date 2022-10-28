الوليد بن طلال: تحويل حصة المملكة القابضة في أسهم تويتر للشركة الجديدة

أعلن الملياردير السعودي الأمير الوليد بن طلال أن شركة المملكة القابضة السعودية أعلنت عن تحويل حصتها في أسهم تويتر الحالية بقيمة 1.89 مليار دولار إلى الشركة الجديدة بعد أن أتم إيلون ماسك صفقة الاستحواذ عليها، لتصبح ثاني أكبر المساهمين فيها بعد ماسك.

وقال في بيان على صفحته بتويتر، «تعلن شركة المملكة القابضة والمكتب الخاص للأمير الوليد بن طلال، عن انهاء تحويل حصتهما في أسهم تويتر الحالية «34,948,975 سهماً»، والتي تبلغ قيمتها 7 مليار ريال سعودي إلى شركة تويتر الخاصة الجديدة، وبذلك تكون شركة المملكة القابضة والمكتب الخاص بالأمير الوليد بن طلال بن عبدالعزيز آل سعود ثاني أكبر المساهمين بعد إيلون ماسك».