دوليات

ترامب بعد استحواذ ماسك: «تويتر» الآن أصبح في أيادٍ أمينة

منذ 4 ساعات
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عبّر الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، عن سروره لأنّ منصّة تويتر أصبحت الآن «في أيادٍ أمينة»، بعدما استحوذ الملياردير إيلون ماسك عليها.
وقال عبر شبكة «تروث سوشال» للتواصل الاجتماعي التابعة له، «أنا سعيد جدا لأنّ تويتر أصبحت الآن في أياد أمينة، ولن يديرها بعد الآن مجانين يساريون راديكاليين يكرهون بلدنا بالفعل».
إلا أنّ الملياردير الجمهوري لم يذكر ما إذا كان ينوي استخدام مجددا المنصّة التي كانت قد حظرت حسابه بعد الهجوم على الكابيتول في 6 يناير 2021.
وفي مايو الماضي، لمّح ماسك إلى عودة ترامب إلى تويتر، ما قد يثير ردود فعل كثيرة.
وقبل حظر حسابه، كان ترامب يتوجه عبر تويتر، مباشرة إلى متابعيه الذين كان يبلغ عددهم 88 مليونا وكان يثير بشكل منتظم جدالات حامية.
إلا أنه اعتبر أن شبكة «تروث سوشال» تعمل بشكل أفضل من منصّة تويتر التي ينبغي بحسب قوله، أن تعمل جاهدة للتخلّص من كلّ الحسابات المزيّفة والروبوتات التي أضرّت بها كثيرا.

منذ 4 ساعات
0 1 دقيقة واحدة
صورة studiopress

studiopress

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