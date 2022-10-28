أمنيات

ضبط 3 أشخاص أثناء محاولتهم تهريب 174 كيلو «حشيش».. عن طريق البحر

منذ 4 ساعات
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تمكن قطاع أمن المنافذ والحدود ممثلاً في الإدارة العامة لخفر السواحل وبالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من ضبط ثلاثة أشخاص أثناء محاولتهم استخراج كمية من المواد المخدرة كانت ملقاه في قاع البحر بمنطقة جون الكويت.

وذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية في بيان أن معلومات وردت إلى الجهات الأمنية المعنية تؤكد أن 3 أشخاص سيقومون باستلام كمية من المخدرات من منطقة المنقف حيث تم التنسيق مع الجهات الأمنية المختصة وتم ضبط المتهمين والمواد المخدرة التي تقدر بما يقارب 174 كيلوغراماً من مادة الحشيش المخدرة حيث تم إحالة المتهمين والمضبوطات إلى جهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

منذ 4 ساعات
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صورة studiopress

studiopress

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