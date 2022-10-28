دوليات

عمران خان يقود مسيرة لإسقاط الحكومة في باكستان

منذ 52 دقيقة
0 0 أقل من دقيقة

يقود رئيس وزراء باكستان السابق وزعيم حركة الإنصاف الباكستانية عمران خان، مسيرة احتجاج اليوم الجمعة من لاهور إلى إسلام آباد، للإطاحة بالحكومة، وسط اضطرابات سياسية واسعة في البلاد. 

وطلب خان من أنصاره الانضمام إلى المسيرة بأعداد كبيرة، لتحقيق سيادة القانون والعدالة. وسيقود خان المسيرة، طبق ما ذكرت صحيفة “ذا نيشن” الباكستانية اليوم الجمعة.

وسيصل المتظاهرون إلى إسلام آباد، بعد المرور عبر مدن مختلفة.

ولن يغادر المتظاهرون العاصمة، ما لم يحصلوا على موعد انتخابات مبكرة. وأمضى خان يوما حافلا بالأنشطة، في لاهور قبل مسيرة الحزب الطويلة. وعقد اجتماعات مع زعماء حزبيين وعمال لإعطاء اللمسات النهائية للاستعدادات للمسيرة.

منذ 52 دقيقة
0 0 أقل من دقيقة
صورة studiopress

studiopress

مقالات ذات صلة

مسؤولتان أمريكيتان تؤكدان التزام واشنطن بأمن واستقرار الشرق الأوسط

منذ أسبوع واحد

سوريا تخفض سعر صرف الليرة الرسمي إلى 3015 مقابل الدولار

سبتمبر 19, 2022

«أسوشيتد برس»: منع مسئولين صينيين من زيارة نعش الملكة إليزابيث 

سبتمبر 16, 2022

السعودية تدين الهجوم الإرهابي الحوثي على ميناء «الضبة» اليمني

منذ 6 أيام

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى