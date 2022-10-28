عمران خان يقود مسيرة لإسقاط الحكومة في باكستان

يقود رئيس وزراء باكستان السابق وزعيم حركة الإنصاف الباكستانية عمران خان، مسيرة احتجاج اليوم الجمعة من لاهور إلى إسلام آباد، للإطاحة بالحكومة، وسط اضطرابات سياسية واسعة في البلاد.

وطلب خان من أنصاره الانضمام إلى المسيرة بأعداد كبيرة، لتحقيق سيادة القانون والعدالة. وسيقود خان المسيرة، طبق ما ذكرت صحيفة “ذا نيشن” الباكستانية اليوم الجمعة.

وسيصل المتظاهرون إلى إسلام آباد، بعد المرور عبر مدن مختلفة.

ولن يغادر المتظاهرون العاصمة، ما لم يحصلوا على موعد انتخابات مبكرة. وأمضى خان يوما حافلا بالأنشطة، في لاهور قبل مسيرة الحزب الطويلة. وعقد اجتماعات مع زعماء حزبيين وعمال لإعطاء اللمسات النهائية للاستعدادات للمسيرة.