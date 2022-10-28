اقتصاد

ماسك يتم صفقة الاستحواذ على «تويتر».. ويقيل كبار مسؤولي الشركة

منذ ساعتين
0 1 دقيقة واحدة

أصبح إيلون ماسك المالك الجديد لشركة «تويتر» وأقال عددا من كبار المسؤولين التنفيذيين الذين اتهمهم بتضليله بشأن عدد الحسابات المزيفة على المنصة، دون أن يفصح عن الكثير بخصوص كيفية تحقيقه طموحاته الكبيرة لمنصة التواصل الاجتماعي المؤثرة.
ويقول الرئيس التنفيذي لشركة تسلا لصناعة السيارات الكهربائية إنه يريد “هزيمة” روبوتات البريد العشوائي على تويتر، وجعل الخوارزميات التي تحدد كيفية تقديم المحتوى للمستخدمين متاحة للجمهور، ومنع تحول المنصة إلى مكان لفرض آراء الكراهية والانقسام، بينما يحد في الوقت نفسه من الرقابة.
ولكن ماسك لم يفصح عن تفاصيل حول كيفية تحقيقه كل هذا ومن سيدير الشركة.
وكان قد قال إنه يخطط لإلغاء وظائف بالشركة، مثيراً القلق بين موظفي تويتر البالغ عددهم نحو 7500 موظف بشأن مستقبلهم.
وذكر يوم الخميس أنه لم يشتر تويتر لكسب المزيد من المال وإنما “لمحاولة مساعدة البشرية التي أحبها”.
أولى قرارات ماسك كرئيس تنفيذي لتويتر
وقالت مصادر مطلعة إن ماسك أقال الرئيس التنفيذي لتويتر باراج أجراوال والمدير المالي نيد سيجال ورئيسة الشؤون القانونية والسياسات فيجايا جادي. وكان قد اتهمهم بتضليله وتضليل مستثمري تويتر بشأن عدد الحسابات المزيفة على منصة التواصل الاجتماعي. وأضافت المصادر أن أجراوال وسيجال كانا في مقر تويتر في سان فرانسيسكو عند إتمام الصفقة وجرى اصطحابهما إلى خارج المقر.               
ولم ترد تويتر ولا ماسك أو المسؤولون التنفيذيون بعد على طلبات للتعليق.
مفاوضات طويلة ومتعثرة
تتوج صفقة الاستحواذ الذي تبلغ قيمتها 44 مليار دولار سلسلة من التحولات والمنعطفات التي أثارت شكوكا بشأن ما إذا كان ماسك سيتم الصفقة. بدأ الأمر في الرابع من أبريل نيسان، عندما كشف ماسك عن امتلاكه حصة 9.2% في الشركة، مما جعله أكبر مساهم فيها. ووافق أغنى شخص في العالم بعد ذلك على الانضمام إلى مجلس إدارة تويتر، لكنه تراجع في اللحظة الأخيرة وعرض شراء الشركة بدلا منذ ذلك مقابل 54.20 دولار للسهم، وهو عرض لم تكن الشركة متأكدة إن كان حقيقياً أم مجرد نكتة من نكات ماسك.

منذ ساعتين
0 1 دقيقة واحدة
صورة studiopress

studiopress

مقالات ذات صلة

موجودات بنوك قطر تنمو 3% في سبتمبر.. على أساس سنوي

منذ 6 أيام

لبنان يعلن «رسمياً» رفع سعر صرف الدولار إلى 15 ألف ليرة

منذ 4 أسابيع

أمين عام «أوبك»: لا نستهدف سعراً محدداً.. إنما التوازن بين العرض والطلب

منذ أسبوعين

بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع مؤشرها العام 50.14 نقطة

منذ أسبوع واحد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى