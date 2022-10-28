مقتل 253 متظاهراً بينهم 34 طفلاً.. منذ بدء الاحتجاجات في إيران

كشف مدير منظمة حقوق الإنسان في إيران محمود أميري مقدم، الجمعة، أن ما لا يقل عن 253 متظاهراً بينهم 34 طفلاً قتلوا منذ بدء الاحتجاجات في إيران.

ودعا أميري مقدم الأمم المتحدة للتحرك فوراً، قائلاً: «يجب على الأمم المتحدة التحرك الآن».

وقالت منظمة حقوقية مقرها الولايات المتحدة إن قوات الأمن الإيرانية أطلقت النار على المتظاهرين في زاهدان الجمعة، بعد شهر من أعمال عنف دامية خلفت عشرات القتلى في المدينة الواقعة بجنوب شرق البلاد.

وكتبت وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان عبر تويتر أن قوات الشرطة الخاصة قمعت المتظاهرين وأطلقت النار على حشد من الناس تجمعوا بعد صلاة الجمعة في زاهدان.