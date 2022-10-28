هجوم على منزل رئيسة مجلس النواب الأمريكي ونقل زوجها إلى المستشفى

(كونا) – قال متحدث باسم رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي اليوم الجمعة إن زوجها بول بيلوسي تعرض لهجوم بعدما اقتحم شخص منزل الزوجين في سان فرانسيسكو وتم نقله إلى مستشفى.

وأضاف المتحدث باسم رئيسة مجلس النواب درو هاميل في بيان «اقتحم مهاجم منزل بيلوسي في سان فرانسيسكو في وقت مبكر من صباح اليوم واعتدى بعنف على السيد بول بيلوسي فيما لم تكن رئيسة مجلس النواب في المدينة».

وأكد أنه تم القبض على المهاجم إلا أن دوافعه قيد التحقيق مشيرا إلى نقل «السيد بيلوسي إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية ومن المتوقع أن يتعافى قريباً».