وزير الخارجية: القمة العربية بالجزائر ستحقق نتائج إيجابية

(كونا) – قال وزير الخارجية الشيخ سالم الصباح اليوم الجمعة إن القمة العربية الـ31 المقررة بالجزائر ستحقق أهدافها وستثمر نتائج إيجابية مشيرا إلى أن التطورات المتسارعة التي يشهدها العالم تستوجب إبراز وحدتنا والحفاظ على مصالح شعوبنا.

جاء ذلك في تصريحات لوزير الخارجية الشيخ سالم الصباح للصحفيين عقب جلسة عمل عقدها مع نظيره الجزائري رمطان لعمامرة على هامش اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري التحضيري للقمة العربية الـ31 والتي عقدت اليوم بالمركز الدولي للمؤتمرات.

وأوضح وزير الخارجية للصحفيين عقب اللقاء أنه «أسعدني اللقاء بزميلي وزير خارجية الجزائر وتمنيت كل التوفيق للجزائر لإنجاح القمة العربية» معربا عن ثقته بأن هذه القمة ستحقق أهدافها ونتائج ايجابية لدولنا وشعوبنا.

وأضاف «أعتقد أن هذه القمة تأتي في زمن مهم والعالم يشهد تطورات متسارعة وعلينا كدول عربية أن نبرز وحدتنا واهتمامنا بالحفاظ على مصالحنا ومصالح شعوبنا في هذا الجو العالمي».

من جانبه، أشاد لعمامرة بالتزام الكويت بمساهمتها الفعالة في إنجاح القمة العربية مؤكدا أن «القيادة السياسية بالكويت التزمت بوعودها وكانت أول الحاضرين من خلال وزير خارجيتها وستكون حتما آخر المغادرين للقمة».