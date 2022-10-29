اقتصاد

أردوغان يفتتح أول مصنع لإنتاج السيارات الكهربائية في تركيا

منذ ساعة واحدة
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أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، عن افتتاح مصنع «توغ» لإنتاج أول سيارة كهربائية ‏محلية في البلاد، وذلك بالتزامن مع الاحتفال بالعيد الـ99 لتأسيس الجمهورية التركية.‏
وقال في تدوينة له في الدفتر الخاص بالزائرين لضريح مصطفى كمال أتاتورك: «يسعدنا أن نتوج هذا اليوم التاريخي عيد الجمهورية بافتتاح مصنع توغ أول سيارة كهربائية محلية في بلادنا، وسنواصل كفاحنا بحزم لجعل القرن الحالي قرن تركيا ولتحقيق أحلام أمتنا دون مبالاة بالعقبات».
وذكر الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في رسالة له بمناسبة تأسيس الجمهورية التركية الـ99: «سنقيم في 29 أكتوبر الجاري حفل إنتاج أول سيارة توغ الكهربائية المحلية والوطنية في بلدنا»، وفقاً لبيان من الرئاسة التركية.

منذ ساعة واحدة
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صورة studiopress

studiopress

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