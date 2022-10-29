محليات

«الأرصاد»: طقس اليوم مائل للحرارة ورطب

منذ ساعتين
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توقعت إدارة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم السبت، طقس مائل للحرارة ورطب نسبياً على المناطق الساحلية، خلال النهار، وغائم جزئياً والرياح متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 – 26 كم/ساعة، مع فرصة لأمطار خفيفة متفرقة.

أما ليلاً، الطقس معتدل ورطب على المناطق الساحلية، والرياح جنوبية شرقية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 – 26 كم/ساعة، مع فرصة لتكون الضباب على المناطق الجنوبية.

وقالت «الأرصاد» إن حالة البحر خلال النهار خفيف الموج بارتفاع 1 – 2 قدم. وفي الليل خفيف الموج بارتفاع 1 – 2 قدم.

وأضافت ان درجات الحرارة المتوقعة 35 درجة للعظمى، و20 للصغرى.

منذ ساعتين
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صورة studiopress

studiopress

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