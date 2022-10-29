«الأرصاد»: طقس اليوم مائل للحرارة ورطب

توقعت إدارة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم السبت، طقس مائل للحرارة ورطب نسبياً على المناطق الساحلية، خلال النهار، وغائم جزئياً والرياح متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 – 26 كم/ساعة، مع فرصة لأمطار خفيفة متفرقة.

أما ليلاً، الطقس معتدل ورطب على المناطق الساحلية، والرياح جنوبية شرقية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 – 26 كم/ساعة، مع فرصة لتكون الضباب على المناطق الجنوبية.

وقالت «الأرصاد» إن حالة البحر خلال النهار خفيف الموج بارتفاع 1 – 2 قدم. وفي الليل خفيف الموج بارتفاع 1 – 2 قدم.

وأضافت ان درجات الحرارة المتوقعة 35 درجة للعظمى، و20 للصغرى.