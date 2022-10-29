«البيت الأبيض»: بايدن يزور مصر الشهر المقبل للمشاركة في «كوب 27»

أعلن البيت الأبيض أمس الجمعة أن الرئيس الأميركي جو بايدن سيحضر قمة المناخ كوب 27 الشهر المقبل، في مصر.

وأضاف أن بايدن سيحضر القمة في 11 نوفمبر قبل أن يتوجّه إلى كمبوديا لحضور القمة السنوية بين الولايات المتحدة ومجموعة آسيان، ثم إلى إندونيسيا للمشاركة في قمة مجموعة العشرين.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير في بيان إن بايدن سيستند خلال مشاركته في كوب 27 «إلى العمل الكبير الذي قامت به الولايات المتحدة للمضي قدما في مكافحة تغير المناخ على المستوى العالمي».

وأضافت أن بايدن سيؤكد أيضاً «أن العالم يتوجّب عليه أن يتحرك في خلال هذا العقد الحاسم».

وسيواصل الرئيس الديموقراطي جولته الدبلوماسية ويزور من 13 إلى 16 نوفمبر بالي الإندونيسية للمشاركة في قمة مجموعة العشرين، بعد زيارة له الى كمبوديا من 12 إلى 13 نوفمبر لحضور قمة آسيان.

في بالي سيعمل بايدن «مع الشركاء في مجموعة العشرين على مواضيع رئيسية مثل تغير المناخ والتأثير العالمي للحرب في أوكرانيا»، بحسب جان بيير.

ويُمكن أن يكون بوتين حاضراً أيضاً في قمة مجموعة العشرين، علماً بأنه قال في منتصف أكتوبر إنه لم يتخذ قراره بعد. وقال الرئيس الروسي أيضاً إنه لا يرى «ضرورة» لإجراء محادثات مع بايدن على هامش هذا الاجتماع.

على الجانب الأميركي أكد البيت الأبيض الخميس أن بايدن «ليست لديه نية» لعقد اجتماع ثنائي مع بوتين في هذه القمة.