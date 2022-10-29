التاسع والعشرون من أكتوبر في ذاكرة تاريخ الكويت

(كونا) – التاسع والعشرون من أكتوبر..

1962 – أمير الكويت الشيخ عبدالله السالم الصباح يصدر أمرا أميريا بتعيين الشيخ صباح السالم الصباح وليا للعهد.

1980 – أمير الكويت الشيخ جابر الأحمد الصباح يصدر مرسوما بقانون باصدار معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين وشمل القانون العسكريين من رجال الجيش والقوات المسلحة وأفراد قوة الشرطة ومتطوعي الحرس الوطني وتم تطبيقه من الأول من مارس 1981.

1990 – مجلس الأمن يصدر القرار رقم (674) الذي أكد ضرورة الانسحاب الفوري وغير المشروط لجميع القوات العراقية من الاراضي الكويتية واستعادة الكويت لسيادتها واستقلالها وسلامتها الاقليمية وسلطة حكومتها الشرعية ودان القرار الأعمال غير الانسانية التي تمارسها قوات الاحتلال ضد الكويت ورعايا الدول الأخرى واحتجازهم بصفة رهائن كما أقر القرار مبدأ التعويضات المالية للأضرار.

2002 – اختيار الكويت لتكون مقرا للرابطة الخليجية للتوحد خلال الاجتماع الأول لتأسيس الرابطة الخليجية للتوحد الذي عقد في الكويت بمشاركة خمس دول خليجية.

2002 – نادي القادسية يتوج بطلا لبطولة كأس المرحوم محمد الخرافي الخامسة لكرة القدم للمرة الأولى بعد فوزه باللقاء النهائي على نادي كاظمة بالضربات الترجيحية بنتيجة 6/5 بعد تعادلهما سلبيا.

2005 – رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح يفتتح شركة طيران الجزيرة ورفع الستار عن أولى طائرات الشركة في قاعة التشريفات الأميرية بمطار الكويت الدولي.

2007 – الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) يعلن تعليق عضوية الاتحاد الكويتي ردا على ما اعتبره “تدخلات الهيئة العامة للشباب والرياضة بخريطة الطريق التي وضعها الفيفا مع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم لترتيب الوضع الكروي في الكويت” وحرم القرار الكويت من المشاركة في المنافسات الدولية على المستويات كافة.

2008 – أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح يصدر مرسوما تم بمقتضاه إنشاء مجلس التخطيط والتنمية برئاسة رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه من الوزراء وعضوية 10 وزراء إضافة الى محافظ البنك المركزي وعدد من الأعضاء من ذوي الكفاءة والخبرة ويهدف المجلس الى إعداد الرؤية المستقبلية وتحديد الأهداف الاستراتيجية للدولة.

2008 – مجلس الأمة يقر مشروع قانون بشأن ضمان الودائع لدى البنوك المحلية يلزم بموجبه الدولة بضمان الودائع ويسري الضمان على أصل الودائع بأنواعها كافة بما في ذلك حسابات التوفير وأرصدة الحسابات الجارية.

2018 – المجلس البلدي يوافق على دراسة تخصيص مواقع جديدة على طرق السفر السريعة الجديدة كاستراحات عامة للمسافرين بخدمات محدودة.

الوفيات: 2004 – الدبلوماسي مجرن أحمد الحمد ينتقل الى رحمة الله تعالى عن عمر ناهز 79 عاما. وكان الراحل احد الشخصيات الدبلوماسية والإعلامية والرياضية وأحد مؤسسي النادي الأهلي الرياضي (نادي الكويت) عام 1947 كما أسس في الستينيات مجلة أضواء الكويت ورأس تحريرها وعمل سفيرا لدى إيران وسوريا والسعودية.