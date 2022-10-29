«التجارة»: منتجات العناية بالشعر في الأسواق الكويتية.. آمنة 

أعلنت وزارة التجارة والصناعة تنويهاً بشأن ما تم نشره عن قيام إدارة الغذاء والدواء الأمريكية بسحب أحد منتجات العناية بالشعر من الأسواق الأمريكية لاحتوائها على مادة البنزين المسرطن.

وطمأنت الوزارة المستهلكين بأن المنتجات الموجودة في الأسواق الكويتية آمنة تماماء حيث قامت وزارة التجارة بعد رصد الخبر بالتعاون والتنسيق مع وزارة الصحة والتحقق من عمليات الإستدعاء والسحب التي تمت في الأسواق الأمريكية والكندية.

وقد تبين بأن الإستدعاءات قد تمت بحق أنواع محددة من هذه المنتجات قد تم توزيعها مسبقا في الأسواق الأمريكية والكندية فقط.

وأكدت الوزارة خلو الأسواق المحلية من هذه المنتجات وحرصها الدائم على التحقق من كل ما يهدد صحة وسلامة المستهلكين .

