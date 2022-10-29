الرئيس التركي يفتتح مصنع السيارة الكهربائية التركية «توغ»

احتفلت تركيا، مساء السبت، بإنتاج أول سيارة محلية إيذانا ببدء التصنيع التسلسلي لسيارتها الكهربائية «توغ»، وسط تصفيق عمال المصنع.

وأقيم حفل افتتاح لمصنع السيارة المحلية في منطقة غمليك بولاية بورصة شمال غرب تركيا، وسط حضور رسمي كبير.

والسيارة المنتجة من طراز C SUV العائلية المدمجة «الفئة المتوسطة»، وتولى الرئيس رجب طيب أردوغان قيادتها حتى منصة المراسم.

وتمتلك أنقرة الحقوق الفكرية والصناعية للسيارة بنسبة 100 بالمئة، وتسعى من خلالها لبناء علامة تجارية عالمية وتشكيل نواة لنظام تنقل تركي متكامل.

وأواخر 2019، كشفت تركيا عن ميلاد أول سيارة وطنية محلية، واليوم تفتتح المصنع تزامنا مع الذكرى السنوية 99 لتأسيس الجمهورية في 29 أكتوبر 1923.

من جانبه، قال أردوغان إن سيارة توغ ستزين بمشيئة الله طرق العديد من دول العالم في الفترة القادمة بوصفها علامة تجارية تركية مرموقة.

وأضاف أن سيارات توغ ستسير في طرقنا نهاية الربع الأول من 2023، مؤكداً أن المصنع سينتج 175 ألف سيارة سنويا عند وصوله إلى العمل بطاقة كاملة.