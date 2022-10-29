الرئيس المصري: نحرص على تطوير التعاون الاقتصادي مع قطر

(كونا) – أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم السبت حرص بلاده على تطوير علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري مع قطر وتنمية الاستثمارات المشتركة للمساهمة في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية في البلدين الشقيقين.

وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي في بيان ان ذلك جاء خلال لقاء السيسي مع رئيس مجلس ادارة رابطة رجال الأعمال القطريين الشيخ فيصل بن قاسم وعدد من ممثلي الرابطة.

ورحب السيسي بتجدد اللقاء مع رجال الأعمال القطريين بعد لقائه معهم في الدوحة مؤخرا بما يعكس روح التعاون الأخوي بين البلدين الشقيقين مؤكدا حرص مصر على تطوير علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري مع مجتمع رجال الأعمال والشركات القطرية في إطار من العمل المشترك لتعظيم المصالح المتبادلة والاستغلال الأمثل للفرص المتاحة.

وأشاد الرئيس المصري بالتطورات الإيجابية التي شهدتها العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين الشقيقين خلال الفترة الماضية لافتا الى ما توفره المشروعات العملاقة الجاري تنفيذها في مصر من فرص استثمارية متنوعة.

وقال ان في مقدمة تلك المشروعات محور تنمية منطقة قناة السويس والذي يتضمن عددا من المناطق الصناعية واللوجستية الكبرى ويوفر فرصا واعدة للشركات القطرية الراغبة في الاستفادة من موقع مصر الاستراتيجي وما يربطها من اتفاقيات تجارة حرة مع مختلف القارات والمناطق الجغرافية.

من جانبه أعرب الشيخ فيصل بن قاسم وأعضاء الرابطة عن سعادتهم بلقاء الرئيس المصري ما يمثل فرصة كبيرة لتعزيز أواصر الأخوة والتعاون المشترك.

وأكد التطلع لبحث إمكانات تعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين خاصة مع توافر العديد من المجالات والفرص الاستثمارية الواعدة في مصر لاسيما في قطاعات الطاقة المتجددة والزراعة والصناعة والتعدين.