محليات

الشيتان رئيساً لمجلس الخدمة المدنية

منذ 11 دقيقة
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صدر مرسوم بتشكيل مجلس الخدمة المدنية ، على أن يعمل في المرسوم الذي سينشر في الجريدة الرسمية غداً، من تاريخ صدوره.

وأصدر سمو رئيس مجلس الوزراء قراراً بتفويض نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء في رئاسة مجلس الخدمة المدنية.

ووفقاً للمرسوم رقم 194 لسنة 2022، فقد تم تشكيل المجلس برئاسة سمو رئيس الوزراء أو من يفوضه من الوزراء، وعضوية كلا من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، وزير التربية، وزير الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية، وزير المالية، وزير الدولة لشؤون البلدية، وزير التجارة والصناعة، وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة، وزير العدل، وزير الصحة.

منذ 11 دقيقة
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صورة studiopress

studiopress

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