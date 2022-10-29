اللجنة الثلاثية تضبط طبيباً مزيفاً.. يمتهن الطب الفيزيائي

ضبطت اللجنة الثلاثية، بقيادة الهيئة العامة للقوى العاملة، اليوم، وافداً يمتهن مهنة الطب الفيزيائي ومعاونه، ويعمل بشكلٍ مخالف لقانوني العمل والإقامة، وفقاً لـ«القبس».

ورصدت اللجنة اعلانا عبر مواقع التواصل لشخص يدعي أنه طبيب فيزيائي يعمل في الكويت، وقادم من دولة عربية بمواعيد مسبقة، ويؤدي عمله من خلال زيارات منزلية.

ونصبت اللجنة، كميناً محكماً للإيقاع به، بعد تكشف معلومات عنه تشير الى استخدامه خطوط هواتف غير كويتية لحجز المواعيد مع زبائنه لترتيب زيارته لهم في منازلهم، ويحضر أدواته وسريراً خاصاً ويقوم بتجهيز الغرفة كعيادة يباشر فيها العلاج.

وبعد وصول الطبيب المزور إلى مقر إحدى الديوانيات وتجهيز العيادة بمساعدة أحد أعوانه، جرى ضبطهما بالتعاون مع ادارة مباحث الإقامة في وزارة الداخلية وادارة التراخيص الطبية في وزارة الصحة، حيث يجري استكمال الإجراءات القانونية بحقهما.

وادعى المتهم تخصصه في «الطب اليدوي» للأنسجة والمفاصل، والطبّ التكاملي، وتبين أنه باشر عمله بشكل مخالف منذ 26 سبتمبر الماضي، حيث يوهم الأشخاص بتمكنه من علاج جميع أنواع الألم والمعاناة سواء «الديسك، وآلام الرأس، والمفاصل، و مشاكل الجهاز الهضمي والقولون العصبي».

ويستخدم الطبيب المزيف أدوات وتقنيات لتشخيص الحالات واستنتاج العلاج عبر زيارات منزلية بنظام الحجز المسبق مقابل 60 ديناراً للجلسة.