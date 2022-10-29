«تليغراف»: رئيس وزراء بريطانيا يدرس تجميد المساعدات الخارجية.. عامين آخرين

قالت صحيفة «تليغراف»، نقلاً عن مصادر إن رئيس الوزراء البريطاني الجديد ريشي سوناك يدرس تجميد ميزانية المساعدات الخارجية للبلاد عامين إضافيين.

وتم تحديد حجم إنفاق بريطانيا على المساعدات الخارجية بواقع 0.5 في المائة من الدخل القومي. وكانت الحكومة قد خفضت إنفاق مساعداتها الخارجية منذ عامين مع مواجهة المالية العامة ضربة قوية بسبب جائحة فيروس «كورونا».

وقال سوناك – الذي كان وزيراً للمالية في ذلك الوقت – العام الماضي إن الإنفاق الخارجي لا بد وأن يعود إلى 0.7 في المائة من الناتج الاقتصادي بحلول 2024-2025، وفق ما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

ولكن تقرير «تليغراف» قال إن المسؤولين يفكرون في تمديد خفض الإنفاق على المساعدات الخارجية عامين آخرين إلى 2026-2027.

ويدرس ريشي سوناك ووزير المالية جيريمي هانت زيادة في الضرائب بقيمة 50 مليار جنيه إسترليني (58 مليار دولار) وخفض الإنفاق العام لإعادة التوازن إلى المالية العامة، وفق وسائل إعلام.

وحذّر رئيس الوزراء الجديد البالغ 42 عاماً، الثلاثاء، أنه من الضروري اتخاذ «قرارات صعبة» من أجل «إصلاح أخطاء» سلفه (ليز تراس)، وهو ما يعدّ إشارة للعودة إلى التقشف.