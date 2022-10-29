قائد الحرس الثوري للمتظاهرين: لا تخرجوا للشوارع.. اليوم هو نهاية الاحتجاجات

(رويترز) – حذر قائد الحرس الثوري الإيراني حسين سلامي المتظاهرين من أن اليوم السبت سيكون آخر يوم يخرجون فيه إلى الشوارع.

وقال «لا تخرجوا إلى الشوارع!.. اليوم هو آخر أيام الشغب».

ودعا قائد الحرس الثوري مواطني بلاده إلى عدم النزول إلى الشارع وإنهاء التظاهرات. وقال سلامي في كلمة متلفزة خلال مراسم تشييع جنازة قتلى هجوم شهدته مدينة شيراز بجنوب البلاد، الأسبوع الماضي “أدعو الشباب للعودة إلى صفوف الشعب الإيراني”.

كما حذر الإيرانيين قائلا “لا تكونوا لعبة في يد أميركا، فنحن لن نسمح بذلك”.

بدوره هدد قائد شرطة طهران، حسين رحيمي، مجدداً، اليوم السبت، بالتصدي للحراك، قائلاً إن الشرطة ستتصدى لكل من يعمل علی “زعزعة أمن البلاد”، بحسب ما نقلت وسائل إعلام محلية.

وتشهد إيران احتجاجات منذ وفاة الشابة الكردية مهسا أميني البالغة من العمر 22 عاما في أثناء احتجاز شرطة الأخلاق لها الشهر الماضي.