لبنان: 3 إصابات وحالة وفاة جديدة بالكوليرا

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية في تقرير عن حالات الكوليرا في لبنان اليوم السبت، تسجيل «3 إصابات جديدة في الساعات الـ24 الماضية»، ما يرفع العدد التراكمي للحالات المثبتة إلى 371، وفقاً للوزارة.

كما أشارت إلى أنه تم تسجيل حالة وفاة جديدة، ما يرفع العدد التراكمي للوفيات إلى 16. ونشرت وزارة الصحة خريطة تظهر عدد الإصابات الموزعة على البلدات والقرى اللبنانية.

وفي مطلع أكتوبر الحالي، عادت الكوليرا إلى لبنان للمرة الأولى منذ عام 1993، من الحدود السورية في شمال البلاد.

ويواجه لبنان اليوم خطر تفشي «الكوليرا» بعد تسجيل مئات فيه، مما يزيد عبئاً إضافياً على القطاع الصحي، بعد عامين من تفشي «كورونا» في الوقت الذي يعاني فيه البلد تبعات الأزمة الاقتصادية الخانقة.