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وزير الخارجية يلتقي أمين عام جامعة الدول العربية

منذ 27 دقيقة
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(كونا) – التقى وزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح اليوم السبت، مع أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، وذلك على هامش اجتماع وزراء الخارجية التحضيري لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته الـ31 في العاصمة الجزائر.

وتم خلال اللقاء استعراض المواضيع والقضايا المطروحة في الاجتماع الوزاري التحضيري وجميع البنود المدرجة على جدول أعماله والقرارات والموضوعات المعنية بدعم وتعزيز مسيرة العمل العربي المشترك التي سيتم رفعها لمقام أصحاب الجلالة والسمو والفخامة قادة الدول العربية في أعمال القمة.

منذ 27 دقيقة
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صورة studiopress

studiopress

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