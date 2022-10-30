أبورقبة: الكويت سباقة في مجال الطاقة المتجددة

(كونا) – قال الوكيل المساعد لشبكات النقل الكهربائية في وزارة الكهرباء بدولة الكويت مطلق أبورقبة اليوم الاحد إن دولة الكويت سباقة في مجال الطاقة المتجددة وتمتلك حاليا قدرة توليدية تتجاوز 70 ميغاواط فيما يجري العمل على رفعها الى ثلاثة آلاف ميغاواط.

وأوضح أبورقبة في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) على هامش مشاركته في فعاليات (المنتدى الدولي السابع للاستثمار بالطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة) الذي بدأ أعماله في العاصمة الأردنية عمان اليوم أن الكويت تمتلك منذ عام 1978 مشروعا للطاقة المتجددة بقدرة 100 كيلو واط في (معهد الأبحاث الكويتية) وفي عام 1984 أدخلت مشروعا للطاقة الشمسية بقدرة 50 كيلو واط.

وعن المشاركة الكويتية في فعاليات المنتدى ذكر أنها تأتي لتبادل الخبرات مع الدول العربية في مجال تصنيع الطاقات المتجددة واستخداماتها بالاضافة الى الفائدة البيئية والاقتصادية المتحققة واستخدامات الهيدروجين الأخضر بصفته علم المستقبل والبديل للطاقات الاحفورية وبما يحافظ على البيئة وتخفيض كلف انتاج الكهرباء للتوسع في فوائدها ومواكبة التطورات المناخية.

من جانبه أكد عضو اللجنة التوجيهية العليا ل (الهيئة العربية للطاقة المتجددة) الكويتي المهندس محمد النقي خلال الافتتاح ضرورة العمل على إحداث تغيير إيجابي في التكامل العربي الاقتصادي والاستثماري في مجال الطاقة المتجددة والنظيفة وتبادل الخبرات والمعلومات في هذا المجال.

بدوره ذكر رئيس (الهيئة العربية للطاقة المتجددة) القطري عيسى بن هلال الكواري “ان من أبرز التحديات التي تواجه الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة في الوطن العربي هو ضرورة توفير البنية التحتية اللازمة وانجاز الربط الكهربائي بين الدول العربية” مضيفا “ان هذا الامر يستوجب تحقيق التكامل الاقتصادي العربي العميق بما يخدم المجتمعات والحكومات العربية حيث أضحت هذه القضايا ذات أهمية جوهرية في تحقيق التقدم والازدهار المنشودين للعالم العربي ككل”.

وكانت فعاليات (المنتدى الدولي السابع للاستثمار بالطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة) الذي تنظمه الهيئة العربية للطاقة المتجددة قد بدأت اليوم بمشاركة 22 دولة عربية وأجنبية من بينها الكويت.

ويناقش المنتدى الذي يستمر على مدى ثلاثة أيام موضوعات تتعلق بالطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة والمدن الذكية والشبكات الذكية بالاضافة الى الهيدروجين الأخضر والاستدامة وعلاقة الطاقة المتجددة بالأنماط الزراعية المبتكرة وإدارة الطاقة والسيارات وتجارة الكربون والاقتصاد الأخضر والمدن.

ويضم وفد وزارة الكهرباء الكويتية المشارك بالاضافة الى أبورقبة كلا من مدير إدارة التخطيط في قطاع محطات توليد الكهرباء المهندس أحمد الدوسري والمهندس غنام العجمي وعضو المجلس العربي للطاقة المستدامة سالم العجمي.

يذكر ان (الهيئة العربية للطاقة المتجددة) تأسست عام 2011 وهي مؤسسة مجتمع مدني غير ربحية تمثل الاتحاد النوعي للطاقة المتجددة في الوطن العربي وتتبع ل(مجلس الوحدة الاقتصادية العربية) في جامعة الدول العربية وتعنى بنشر ثقافة الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة لخدمة المجتمعات العربية.