«أمانة الأوقاف» تفتتح التصفيات النهائية لمسابقة الكويت الكبرى لحفظ القرآن

(كونا) – افتتحت الأمانة العامة للأوقاف مساء اليوم الأحد التصفيات النهائية لمسابقة الكويت الكبرى لحفظ القرآن الكريم وتجويده الـ25 تحت شعار «25 عاما رعاية وسمو» برعاية سمو أمير البلاد الشيخ نواف الاحمد.

وقال وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الاسلامية وزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة عبدالعزيز الماجد في كلمة خلال حفل الافتتاح القاها نيابة عنه الامين العام للامانة العامة للأوقاف صقر السجاري ان اللقاء يتم مع كوكبة جديدة من أبناء الكويت يتنافسون باختلاف جنسهم واعمارهم للاقبال على كتاب الله تعالى في جو تنافسي مشجع.

وذكر أن نجاح المسابقة العام الماضي بنسختها الـ24 أحدث اقبالا عليها هذا العام مبينا أن عدد المشاركين العام 2021 بلغ 1939 متسابقا ومتسابقة فيما فاق عدد المتأهلين لنهائيات النسخة الحالية 2190 متسابقا ومتسابقة من 44 جهة مشاركة حكومية واهلية.

وافاد بان عدد المتأهلين للتصفيات النهائية بلغ منذ بداية انطلاق المسابقة عام 1996 حتى العام الحالي قرابة 36 الف متسابق مشيرا الى أن فعاليات المسابقة تقام في المسجد الكبير وتشمل جميع الشرائح.

وأعرب عن شكره لسمو أمير البلاد الشيخ نواف الاحمد على رعايته الكريمة وحرص سموه على نشأة جيل أبناء الوطن على تعاليم الدين الاسلامي الحنيف.

ومن جهتها قالت المنسق العام للمسابقة مآرب اليعقوب لـ«كونا» ان نجاح المسابقة يأتي من خلال استمرارها لمدة 25 عاما أي ربع قرن من العطاء مع القرآن الكريم، مؤكدة أنه رغم ظروف الجائحة العالمية «كوفيد19» فإن المسابقة لم تتوقف لكنها تقيدت بالاشتراطات الصحية.