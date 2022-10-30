اقتصاد

أمير قطر يصدر قراراً بإعادة تشكيل مجلس إدارة «قطر للطاقة»

منذ 4 ساعات
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(قنا) – أصدر أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني اليوم، القرار الأميري رقم 48 لسنة 2022، بإعادة تشكيل مجلس إدارة قطر للطاقة.

ونص القرار على أن يعاد تشكيل مجلس إدارة قطر للطاقة برئاسة الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير، والمهندس سعد بن شريدة الكعبي نائبا للرئيس وعضوا منتدبا، وعضوية كل من السيد علي بن أحمد الكواري، والشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني، والسيد ناصر خليل الجيدة، والشيخ خالد بن خليفة بن جاسم آل ثاني، والسيد سعيد مبارك المهندي.

ونص القرار على أن تكون مدة عضوية المجلس أربع سنوات.

وقضى القرار بتنفيذه والعمل به من تاريخ صدوره، وأن ينشر في الجريدة الرسمية.

منذ 4 ساعات
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صورة studiopress

studiopress

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