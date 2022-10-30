اتفاقية لزيادة عدد الرحلات الجوية بين الكويت والسودان 

(كونا) – وقعت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية اليوم الأحد اتفاقية مع سلطة الطيران المدني السودانية حول زيادة عدد الرحلات بين البلدين.

وأوضح الفوزان في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن الاتفاقية تسعى إلى تنظيم الخدمات الجوية بين البلدين والتي تسمح بذلك باستغلال الحريات (الثالثة) و(الرابعة) و(الخامسة) المتعلقة بمجال الطيران والتي تمثل نقلة نوعية في العلاقات الجوية الثنائية بين البلدين الشقيقين.

وأكد الفوزان أن هذه الاتفاقية تهدف إلى توثيق العلاقات الجوية الثنائية لاسيما التجارية مع الدول الأخرى وتيسير تشغيل شركات الطيران التجارية للركاب والشحن بما يعزز حركة النقل الجوي بين البلدين.

ووقع عن الجانب الكويتي المدير العام للادارة العامة للطيران المدني يوسف الفوزان فيما وقع عن الجانب السوداني المدير العام لسلطة الطيران المدني السوداني فخر الدين عثمان.