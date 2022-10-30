البيت الأبيض يدرس إبطاء المساعدات العسكرية المقدمة إلى السعودية

يدرس البيت الأبيض إجراءات إبطاء المساعدات العسكرية المقدمة إلى السعودية، بما في ذلك تأخير تسليم شحنات من صواريخ باتريوت، كجزء من إجراءات ضد المملكة؛ رداً على قرار خفض إنتاج النفط، في حين أعرب مسؤولون عسكريون عن قلقهم من الإجراءات التي يمكن أن تعرّض القوات الأمريكية والمدنيين في المملكة للخطر، وفقاً لما نقلت شبكة «إن بي سي» الأمريكية عن مسؤولين عسكريين.

وأوضحت الصحيفة أن بعض المسؤولين العسكريين يؤيدون الفكرة، لكن آخرين يرون أن العلاقة العسكرية بين واشنطن والرياض يجب أن تكون بمعزل عن أية إجراءات انتقامية.

وذكرت أن لدى السعودية عقداً لشراء 300 صاروخ موجه «GEM-T»، تُستخدم في أنظمة الدفاع الجوي من طراز باتريوت «Patriot 104-E»، والتي تعد بالغة الأهمية بالنسبة للسعوديين الذين يواجهون تهديدات مستمرة بالصواريخ والطائرات المسيّرة التي يطلقها الحوثيون.

وأضافت أن السعوديين لديهم أنظمة إطلاق باتريوت، لكنهم بحاجة إلى إعادة إمداد الصواريخ لاعتراض التهديدات القادمة.