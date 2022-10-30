«الداخلية»: الأمن الجنائي يضبط مصنعاً لإنتاج المواد المخدرة

ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية، اليوم الأحد، أن جهود قطاع الامن الجنائي ممثلاً بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات أسفرت عن ضبط شخص وبحوزته نصف كيلو من مادة الحشيش و8 كيلو مواد خام لتصنيع مادة الشبو، ومجموعة كبيرة ومتنوعة من مواد تصنيع المخدرات، و 5 غرامات من مادة الكيميكال، و20 غراماً من زيت الحشيش، وميزان إلكتروني حساس.

وأوضحت أنه تمت إحالته والمضبوطات لجهات الاختصاص لاتخاذ اللازم بحقه.

وبينت أن ذلك يأتي استمراراً لتوجيهات وتعليمات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ طلال الخالد، واشراف وكيل وزارة الداخلية الفريق أنور البرجس، بالحرص على تكثيف الحملات الأمنية لملاحقة مهربي وتجار المواد المخدرة.