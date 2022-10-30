اللجنة الثلاثية تضبط 16 متشبهاً بالنساء داخل معاهد صحية.. وجارٍ إبعادهم

أسفرت الحملات التي شنتها اللجنة الثلاثية في منطقة أبوحليفة عن ضبط 16 متشبهاً بالنساء داخل معاهد صحية متخصصة بالمساج، بالإضافة إلى ضبط وافدة متغيبة منذ أكثر من 11 عاماً في سوق المباركية، وجارٍ إبعادهم عن البلاد، وفقاً لـ«الراي».

ووردت معلومات عن وجود عدد من المتشبهين يقدمون أعمالاً منافية للآداب وخدمات خاصة للزبائن مقابل 20 ديناراً داخل الغرف التي تم تجهيزها بطريقة مشبوهة، يمارس داخلها الرذيلة حسب طلب الزبون والوقت المحدد، لافتة إلى أنه تم توقيف 16 متشبهاً، إضافة إلى ضبط أدوات ومعدات تستخدم لممارسة الرذيلة.